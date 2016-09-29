Лэнгфорд не исключил, что завершит карьеру в УНИКСе

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд подчеркнул, что он может завершить игровую карьеру по окончании контракта. Минувшим летом 33-летний американец подписал новое соглашение с казанцами, которое рассчитано на два года.

- Предложения у меня были и из других команд, но я не хотел опять собирать чемоданы и переезжать на новое место, - приводит "Р-Спорт" слова Лэнгфорда. - Мне хотелось стабильности, и поэтому я выбрал УНИКС. Я подписал контракт на два года, и, возможно, эти два года будут последними в моей игровой карьере. Я серьезно думаю об этом.

Даже если бы я нашел работу в НБА, то вряд ли получил бы много игрового времени, был бы важной частью команды. А мне хочется провести оставшиеся годы карьеры на площадке, а не на скамейке запасных, приносить реальную пользу. Я думал об НБА, но потом прикинул все "за" и "против" и решил, что останусь в Европе. Надеюсь, мой сын будет играть в НБА.