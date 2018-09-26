Кайл Хайнс: "Быть капитаном - огромная честь"

Американский центровой Кайл Хайнс считает большой честью стать новым капитаном ЦСКА в предстоящем сезоне. Ранее капитаном был Виктор Хряпа, покинувший клуб летом по окончании контракта. По мнению 32-летнего центрового, предстоящий сезон станет для ЦСКА успешным как в Единой лиге ВТБ, так и в Евролиге.

- Пока это еще не официально, но я готов (быть капитаном ЦСКА), - цитирует ТАСС Хайнса. - Это огромная честь и ответственность в таком большом и престижном клубе, как ЦСКА. Когда клуб объявит об этом официально, я буду очень счастлив.

Уверен, предстоящий сезон станет успешным для нас. Задачи у нас прежние - победы во всех турнирах, в которых участвуем. У нас собралась хорошая команда, подтянулись молодые игроки, пришли сильные новички, сейчас же надо как можно больше тренироваться, как можно больше проводить игр, чтобы к началу сезона быть готовыми.