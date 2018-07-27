Источник: "Химки" подписали экс-форварда "Майами" и "Бостона" Мики

Американский форвард Джордан Мики стал игроком "Химок", сообщают "Известия". Стороны заключили контракт до конца сезона-2018/19.

В прошедшем сезоне 24-летний баскетболист выступал в составе "Майами", отыграв 23 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем по четыре очка и 3,6 подбора за 12,2 минуты на площадке.

В мае 2018 года "Хит" отказалась от опции продления контракта с форвардом, и он покинул клуб в статусе свободного агента. Ранее он также выступал за "Бостон".