Хряпа не собирается завершать карьеру после ухода из ЦСКА

Форвард Виктор Хряпа​ покинет ЦСКА, так как клуб воспользовался опцией выхода из контракта 35-летнего игрока. Официальный представитель баскетболиста Вадим Михалевский заявил, что форвард намерен продолжить игровую карьеру.

– Виктор получил статус свободного агента, и мы уже начали заниматься поисками новой команды, – сообщил "Известиям" Михалевский. – Вариант окончания карьеры пока не обсуждается. Он готов играть на самом высоком уровне. Посмотрим, какие будут предложения и устроят ли они моего клиента.

Не секрет, что игрока на позицию четвертого номера сейчас ищут "Локомотив-Кубань", "Зенит" и УНИКС. Все возможно. Виктор Хряпа – один из самых авторитетных игроков российского баскетбола, человек, способный стать лидером команды и на паркете, и в раздевалке.