Фридзон покинул ЦСКА. Он является лучшим бомбардиром в истории Единой лиги ВТБ

Thank you, Vitaly!



Russian National Team captain, the best scorer in the history of the @VTBUL Vitaly Fridzon to leaves CSKA after 5 seasons with the team.



Капитан сборной России, лучший бомбардир в истории @VTBUL Виталий Фридзон покидает ЦСКА.#CSKAbasket pic.twitter.com/i2X0C35HiW