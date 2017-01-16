Евгений Пашутин: "УНИКС дал бой ЦСКА"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после поражения от ЦСКА (91:105) в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подчеркнул, что команда действовала хорошо. По словам Пашутина, УНИКСу удалось дать бой лидеру турнира.

– Отмечу характер наших ребят, они бились, не сдавались и вернулись в игру после "-17", бойцы, мужчины, – приводит официальный сайт турнира слова Пашутина. – Мы хотели сыграть от обороны, но в первой половине у нас не все получалось, хотя мы пытались навязать сопернику физическую борьбу. А в итоге очень быстро 3 фола получил Лэнгфорд, затем 5 фолов стало у Кларка. Вот и сделали шаг назад, дав возможность для проходов и открытых бросков ЦСКА, защищались не очень хорошо, кроме концовки третьей четверти – начале четвертой, когда вернулись в игру, сократив отрыв до 4 очков. Так что мы дали бой ЦСКА и в целом играли достойно. Но соперник бросал с очень высоким процентом, нам нужно было играть еще жестче в защите, как армейцы, они колени Лэнгфорду выворачивали, играя на грани фола. ЦСКА был лучше, но и мы играли хорошо.