Димитрис Итудис: "Проблемы с травмами сплотили ЦСКА перед "Финалом четырех"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал кадровые проблемы команды перед решающими матчами Евролиги и отметил роль Серхио Родригеса.

– Нам очень не хватало Кайла Хайнса и Нандо Де Коло в плей-офф, – сказал Итудис. – И мне очень жаль, что в "Финале четырех" из-за травмы не сыграет Лео Вестерманн. Но мне кажется, эта ситуация нас только сплотила. Мы уверены в своих силах, знаем, что сейчас нужно делать. Говоря о Серхио Родригесе, который долго выступал за "Реал", то надо отметить, что наш командный дух заметно укрепился с его появлением. Серхио на тренировках всегда уходит с площадки последним, дополнительно отрабатывает броски. Мне почти не нужно говорит ему, что делать – он готовит себя к играм сам. (Антон БАБОШИН)