Димитрис Итудис: "Хотелось бы закончить серию с "Химками" в трех матчах"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Химками" (99:79, счет в серии – 2-0) во втором матче финала Единой лиги ВТБ отметил, что доволен тем, как его команда провела встречу. Специалист также выразил желание закончить серию в трех играх.

Следующая встреча между командами состоится 13 июня на площадке подмосковной команды.

– Я доволен тем, как команда провела матч. Лучше, чем в первой игре серии, – приводит ТАСС слова Итудиса. – Теперь надо выиграть всего одну встречу. Конечно, я бы хотел, чтобы мы закончили серию в трех матчах. Но мы не думаем о том, чтобы обязательно победить "всухую". Мы думаем о чемпионстве.