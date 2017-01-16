Димитрис Итудис: "ЦСКА контролировал ход матча с УНИКСом от первой до последней минуты"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над УНИКСом (105:91) в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подчеркнул, что его команда доминировала на площадке. По словам Итудиса, ЦСКА контролировал ход встречи от начала и до конца.

– Прежде всего, поздравляю мою команду, мы доминировали на протяжении всего матча, ожидали, что игра будет тяжелой, потому что УНИКС– конкурентоспособная и хорошо организованная команда, она сражалась и в этом матче, – приводит официальный сайт турнира слова Итудиса. – Но, тем не менее, мы контролировали ход встречи от первой до последней минуты. Мы справились с высокой пятеркой УНИКСа, которой наши соперники были вынуждены играть. У нас было хорошее соотношение потерь к перехватам, 9 к 9 , меньше 10 вообще хороший показатель. Мы вынудили соперников сделать 19 потерь и большую часть матча справлялись с Лэнгфордом.