23:17 26 ноября | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

"Автодор" подписал экс-центрового "Мемфиса"

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"Автодор" объявил о подписании контракта с центровым Винсом Хантером. Как сообщает пресс-служба клуба, с 22-летним американским "бигмэном" заключен контракт до конца сезона-2016/17. Летом баскетболист через Летнюю лигу пробился в НБА, сыграв 8 матчей в составе "Мемфиса" и "Клипперс", набирая в среднем по 9,4 очка. В итоге "Гризлис" заключил с Хантером контракт, он провел 4 встречи в предсезонном лагере НБА, набирая в среднем 8,8 очка, но в итоговую заявку клуба не попал.

- Испытываю приятное чувство от подписания контракта с "Автодором", - отметил Хантер. - Готов встретиться со своими новыми партнерами по команде и тренерами и начать играть.

Дополнительная информация

http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/2226-vince-hunter-is-to-improve-the-avtodor-front-court

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