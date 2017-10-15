"Астана" проиграла "Зениту", несмотря на 27 очков Картера

"Астана" на выезде проиграла "Зениту" (73:84) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Для команды из Казахстана это поражение стало вторым подряд. Хозяева паркета, в свою очередь, после проигрыша на старте выиграли вторую игру кряду.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Астаны" Джастин Картер, набравший 27 очков. У "Зенита" точнее всех был Демонте Харпер - на его счету 21 очко.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Зенит" - "Астана" - 84:73 (21:14, 24:13, 15:22, 24:24)

15 октября. Санкт-Петербург. "СК Юбилейный".