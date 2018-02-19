Кассовые сборы "Движения вверх" превысили 3 миллиарда рублей

Кассовые сборы фильма "Движение вверх" в России превысили 3 миллиарда рублей, сообщает kinobusiness.com.

По предварительным оценкам на 18 февраля, его сборы составляют 3,003 миллиарда рублей.

Ранее картина стала первым российским фильмом, преодолевшим отметку сборов в 2 миллиарда, а позже обошла по сборам "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" и вышла на второе место.

Первое место по сборам в России с огромным отрывом удерживает "Аватар" Джеймса Кэмерона. Фильм 2009 года собрал в России 3,515 миллиарда рублей.

"Движение вверх" - фильм режиссера Антона Мегердичева о победе сборной СССР по баскетболу над США в финале Олимпиады 1972 года. Главные роли в нем сыграли Владимир Машков и Андрей Смоляков.