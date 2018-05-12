ЦСКА обыграл "Парму" и завершил регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на первом месте

ЦСКА обыграл "Парму" (111:76) в выездном матче регулярного чемпионате Единой лиги ВТБ.
В составе победителей самым результативным стал Семен Антонов, который набрал 18 очков. У "Пармы" 26 очков в активе Фрэнка Гейнса.
ЦСКА завершил регулярный сезон на первой позиции. Парма заняла 11-е место и не сумела пробиться в плей-офф.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
"Парма" (Пермь) - ЦСКА (Москва) - 76:111 (19:33, 19:31, 17:26, 21:21)
"Парма": Гэйнс (26 очков), Ухов (13), Гражулис (9).
ЦСКА: Антонов (18), Де Коло (17), Воронцевич (15).
12 мая. Пермь. "УДС Молот".
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2017-2018/calendar/