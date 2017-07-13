Жеребко стал игроком "Юты"

"Юта" подписала контракт с форвардом Йонасом Жеребко, утверждает ESPN. 30-летний баскетболист находился в статусе свободного агента после ухода из "Бостона". Его соглашение с "Джаз" рассчитано на два года, за которые он заработает 8,2 миллиона долларов.

За свою карьеру в НБА швед выступал за "Детройт" и "Селтикс". В минувшем сезоне Жеребко принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 3,8 очка и делая 3,5 подбора. Также на его счету 3,6 очка и 2,4 подбора в 12 играх плей-офф.