Яннис Адетокумбо - о перепалке с тренером: "Такое случалось и раньше"

Форвард "Милуоки" Яннис Адетокумбо не видит проблемы в том, что устроил перепалку с тренером во время тайм-аута в 3-й четверти матча регулярного чемпионата НБА с "Ютой" (108:121). Игрок накричал на ассистента главного тренера Шона Суини.
"Это то, что мы делаем. Мы боремся. Мы спорим. У нас много общего. Мы честны друг перед другом. Такое случалось и раньше, но впервые попало на ТВ. В конце концов, мы оба хотим победить", - приводит пресс-служба слова Адетокумбо.
Giannis Antetokounmpo to his assistant coach: “I will f– you up.”pic.twitter.com/91puIcg6c4– MyNBAUpdate (@MyNBAUpdate) 26 ноября 2017 г.