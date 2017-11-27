Яннис Адетокумбо - о перепалке с тренером: "Такое случалось и раньше"

Форвард "Милуоки"​ Яннис Адетокумбо не видит проблемы в том, что устроил перепалку с тренером во время тайм-аута в 3-й четверти матча регулярного чемпионата НБА с "Ютой" (108:121). Игрок накричал на ассистента главного тренера Шона Суини.

"Это то, что мы делаем. Мы боремся. Мы спорим. У нас много общего. Мы честны друг перед другом. Такое случалось и раньше, но впервые попало на ТВ. В конце концов, мы оба хотим победить", - приводит пресс-служба слова Адетокумбо.