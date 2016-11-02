09:27 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Винс Картер стал 24-м игроком в истории, набравшим 24 тысячи очков

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Защитник "Мемфиса" Винс Картер стал 24-м игроком в истории НБА, которому удалось набрать 24 тысячи очков. 39-летний американец в сегодняшнем матче регулярного чемпионата против "Миннесоты" (80:116) за 14 минут 27 секунд набрал 5 очков. Таким образом, теперь на его счету ровно 24 тысячи баллов.

Стоит отметить, что для того, чтобы выйти на 23-е место по результативности за всю историю и превзойти Аллена Айверсона, Картеру потребуется около 50 матчей, поскольку в последнее время он набирает в среднем за игру 7,8 очка.

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