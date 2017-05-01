Винс Картер: "До сих пор говорю себе: "Еще два года, и тогда закончу"

Форвард "Мемфиса" Винс Картер не собирается завершать карьеру этим летом. 40-летний ветеран признался, что рассчитывает остаться в "Гризлиз".

– Когда-то я сказал себе, что хочу играть на протяжении 15 лет, – цитирует RealGM.com Картера. – Не знаю, почему так. Но вот 15 лет прошло, а я просто не стал останавливаться. Другие игроки напоминают мне о моих словах. Но я до сих пор повторяю себе: "Еще два года, и тогда закончу".

Люди постоянно говорят мне: "Иди за перстнем". Но мне не нравится такой подход. Мне и моей семье комфортно в Мемфисе. И мне нравится работать с этими парнями.