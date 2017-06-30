В НБА подозревают, что Ибака старше заявленного возраста

Среди команд НБА ходит слух о том, что форвард Серж Ибака на самом деле старше своего заявленного возраста. Об этом в эфире подкаста Full 48 сообщил журналист ESPN Зак Лоу. Минувший сезон конголезец, имеющий также испанский паспорт, провел в "Торонто". Официально ему сейчас 27 лет.

– Мне неприятно об этом говорить, но по лиге – не в головном офисе, а среди клубов – ходит слух о том, что Серж Ибака старше заявленного возраста, – сказал Лоу. – Не знаю, так ли это на самом деле, но, безусловно, это повлияет на то, как пройдет для него это межсезонье.

Ибака перебрался в "Торонто" по ходу сезона из "Орландо". В составе канадской команды он принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 14,2 очка, делая 6,8 подбора и 1,4 блок-шота. Также на его счету 14,3 очка, 6,5 подбора и 1,7 блок-шота в 10 играх плей-офф. Сейчас форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.