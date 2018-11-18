Уокер набрал 60 очков в матче с "Филадельфией"

Разыгрывающий "Шарлотт" Кемба Уокер установил личный рекорд результативности в матче регулярного чемпионата НБА с "Филадельфией". Игрок набрал 60 очков за встречу. Также это исторический рекорд результативности и для клуба.
Уокер реализовал 21 из 34 бросков, включая 6 из 14 трехочковых, а также 12 из 12 штрафных.
Однако "Шарлотт" уступил "Филадельфии" в этом матче - 119:122 ОТ.
Kemba Walker was feeling it tonight, erupting for a career-high & #NBA season-high 60 points! #Hornets30 pic.twitter.com/hY9fwjvM7E– NBA (@NBA) 18 ноября 2018 г.
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