10:19 | Баскетбол — НБА

Уэстбрук и Колли-Стайн едва не подрались

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Разыгрывающий "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук и центровой "Сакраменто" Уилли Коули-Стайн едва не подрались во время матча регулярного чемионата НБА.

Конфликт вспыхнул сразу после того, как Уэстбрук нарушил правила на Коули-Стайне, пытаясь заблокировать его бросок. Центровой "Сакраменто" отмахнулся от лидера "Тандер", что ему не понравилось и он начал выяснять отношения с Уилли. Одноклубник Уэстбрука Стивен Адамс вовремя вмешался в стычку и оттеснил Коули-Стайна.

По итогам инцидента технические фолы получили Коли-Стайн и Адамс.

Матч завершился победой "Сакраменто" со счетом 117:113.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Things getting heated in the Thunder-Kings game. 🤭

Публикация от House of Highlights (@houseofhighlights) 19 Ноя 2018 в 8:40 PST

 

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