Уэстбрук и Колли-Стайн едва не подрались

Разыгрывающий "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук и центровой "Сакраменто" Уилли Коули-Стайн едва не подрались во время матча регулярного чемионата НБА.

Конфликт вспыхнул сразу после того, как Уэстбрук нарушил правила на Коули-Стайне, пытаясь заблокировать его бросок. Центровой "Сакраменто" отмахнулся от лидера "Тандер", что ему не понравилось и он начал выяснять отношения с Уилли. Одноклубник Уэстбрука Стивен Адамс вовремя вмешался в стычку и оттеснил Коули-Стайна.

По итогам инцидента технические фолы получили Коли-Стайн и Адамс.

Матч завершился победой "Сакраменто" со счетом 117:113.