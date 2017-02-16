Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Нью-Йорк"

В матче регулярного чемпионата "Оклахома-Сити" одержала победу над "Нью-Йорком" - 116:105. Самым результативным игроком этой встречи стал защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, который набрал 38 очков и совершил 14 подборов и совершил 12 передач. Таким образом "Оклахома" прервала двухматчевую серию поражений.

НБА

Регулярный сезон

"Оклахома-Сити" – "Нью-Йорк" - 116:105 (27:39, 35:21, 26:20, 28:25)

16 февраля.

Н: Энтони (30), Роуз (25), Ли (16), Порзингис (11)

О: Уэстбрук (34+14+12), Оладипо (21), Грант (13), Адамс (11).