08:00 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Нью-Йорк"

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В матче регулярного чемпионата "Оклахома-Сити" одержала победу над "Нью-Йорком" - 116:105. Самым результативным игроком этой встречи стал защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, который набрал 38 очков и совершил 14 подборов и совершил 12 передач. Таким образом "Оклахома" прервала двухматчевую серию поражений.

НБА

Регулярный сезон

"Оклахома-Сити" – "Нью-Йорк" - 116:105 (27:39, 35:21, 26:20, 28:25)

16 февраля.

Н: Энтони (30), Роуз (25), Ли (16), Порзингис (11)

О: Уэстбрук (34+14+12), Оладипо (21), Грант (13), Адамс (11).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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Материалы REN-TV

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