Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Мемфис"

"Бостон" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Селтикс" Айзейя Томас, набравший 38 очков.

"Миннесота" одержала победу над "Хьюстоном", а "Оклахома" одолела "Мемфис". Защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук сделал в этой игре очередной трипл-дабл - 24 очка, 13 подборов и 12 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Вашингтон" - 117:108 (36:35, 19:24, 28:26, 34:23)

Б: Томас (38), Краудер (20), Хорфорд (16).

В: Бил (35), Портер (20), Моррис (14).

"Миннесота" - "Хьюстон" - 119:105 (30:23, 25:31, 34:23, 30:28)

М: Уиггинс (28), Таунс (23+18 подборов), Мухаммад (20).

Х: Харден (33+12 передач), Андерсон (18), Ариза (16).

"Оклахома" - "Мемфис" - 103:95 (28:22, 27:22, 20:23, 28:28)

О: Уэстбрук (24+13 подборов+12 передач), Кантер (19+13 подборов), Оладипо (16).

М: Конли (22), Рэндолф (14), Парсонс (14).