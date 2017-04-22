Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Хьюстон", Харден набрал 44 очка

"Оклахома" обыграла "Хьюстон" в третьем матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА - 115:113. Защитник "Тандер" Рассел Уэстбрук сделал в этой игре трипл-дабл - 32 очка, 13 подборов и 11 передач. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, набравший 44 очка.
Эта победа позволила "Оклахоме" сократить отставание в счете - 1-2. Следующая встреча состоится 23 апреля на площадке "Тандер".
НБА
Плей-офф
Западная конференция
1/4 финала
"Оклахома-Сити" - "Хьюстон" - 115:113 (34:25, 31:33, 28:25, 22:30)
О: Уэстбрук (32+13 подборов+11 передач), Гибсон (20), Оладипо (12).
Х: Харден (44), Уильямс (22), Андерсон (18).
Счет в серии: 1-2.
БигБосс
7 ТД Раса. Хьюстон сравняли в конце матча 111-111, но ОКС все равно победили.
14:27 22 апреля
FINIX
Для Позднякова это ничего не значит, он уже вручил MVP Бороде.
08:59 22 апреля