Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Хьюстон", Харден набрал 44 очка

"Оклахома" обыграла "Хьюстон" в третьем матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА - 115:113. Защитник "Тандер" Рассел Уэстбрук сделал в этой игре трипл-дабл - 32 очка, 13 подборов и 11 передач. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, набравший 44 очка.

Эта победа позволила "Оклахоме" сократить отставание в счете - 1-2. Следующая встреча состоится 23 апреля на площадке "Тандер".

НБА

Плей-офф

Западная конференция

1/4 финала

"Оклахома-Сити" - "Хьюстон" - 115:113 (34:25, 31:33, 28:25, 22:30)

О: Уэстбрук (32+13 подборов+11 передач), Гибсон (20), Оладипо (12).

Х: Харден (44), Уильямс (22), Андерсон (18).

Счет в серии: 1-2.