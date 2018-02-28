Трипл-дабл Джеймса помог "Кливленду" обыграть "Бруклин"

"Кливленд" обыграл "Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА - 129:123. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл - 31 очко, 12 подборов и 11 передач).

В еще одном поединке "Шарлотт" одержал победу над "Чикаго" - 118:103. Защитник "Хорнетс" Кемба Уокер набрал 31 очко.

НБА

Регулярный чеемпионат

"Кливленд" - "Бруклин" - 129:123 (25:29, 35:32, 34:30, 35:32)

К: Джеймс (31+12 подборов+11 передач), Хилл (26), Корвер (18).

Б: Расселл (25), Леверт (18), Кэрролл (16).

"Шарлотт" - "Чикаго" - 118:103 (26:29, 25:22, 36:27, 31:25)

Ш: Уокер (31), Ховард (24), Лэмб (15).

Ч: Лавин (21), Валентайн (14), Портис (12).