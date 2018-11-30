Тренер сборной Испании: "Молодым игрокам не стоит делать попадание в НБА навязчивой идеей"

Главный тренер сборной Испании Серджио Скариоло в интервью "Известиям" оценил защитника "Автодора" Никиту Михайловского. Также он добавил, что молодым игрокам не стоит делать попадание в НБА навязчивой идеей.

– В летнем лагере NBA Global Camp в Тревизо под вашим руководством выступал защитник саратовского "Автодора", один из самых одаренных российских игроков Никита Михайловский. Какое мнение у вас осталось об этом игроке?

– Это очень обученный, немного стеснительный парень. Виден его талант, чувствуется хорошо поставленная техника, но над броском нужно еще поработать. Думаю, что у него большое будущее. Я видел его в действии не так много времени, но он мне очень понравился.

– У него есть шансы попасть в НБА?

– Если отвечать на ваш вопрос, то потенциал у Михайловского есть, но я хотел бы донести одну простую вещь до всех молодых игроков. Развивайте свои сильные стороны, живите своей баскетбольной жизнью, но не делайте попадание в НБА или другую лигу своей навязчивой идеей. Только таким образом вы сможете пройти свой собственный путь и понять всю прелесть игры.