11:00 | Баскетбол — НБА

Тренер "Клипперс" сомневается в возвращении Теодосича в Европу

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Главный тренер "Клипперс"  Док Риверс выразил сомнения в возможности возвращения Милоша Теодосича в Европу уже в этом сезоне, сообщает Eurohoops.

Он пояснил, что Теодосич – профессиональный игрок, и клуб также заинтересован в том, чтобы он был счастлив. Но это не означает, что его роль в команде изменится, и его время на площадке резко увеличится.

Бывший игрок ЦСКА, выступавший за армейский клуб в 2011-2017 годах, проводит второй сезон в НБА – за это время он провел 53 игры (36 – в стартовом составе), набирая в среднем за игру 8,5 очков, 2,6 подбора и 4,3 передачи. В нынешнем сезоне Теодосич провел 8 матчей (0 – в стартовом составе), средние показатели за игру – 2,9 очков, 1,8 подбора, 2,3 ассиста.

Напомним, на днях Милош Теодосич заявил, что его возвращение в Европу возможно уже в текущем сезоне.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/nba/

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