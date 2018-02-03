"Торонто" победил "Портленд", "Милуоки" одолел "Нью-Йорк" в первом матче Паркера после травмы

"Торонто" обыграл "Портленд" в матче регулярного чемпионата НБА - 130:105. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рэпторз" Демар Дерозан, набравший 35 очков.

В еще одном поединке "Милуоки" нанес поражение "Нью-Йорку" - 92:90. Эта встреча стала первой почти за год для форварда "Бакс" Джабари Паркера. 22-летний баскетболист порвал связки 8 февраля прошлого года. В этой встрече на его счету 12 очков и три подбора.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Портленд" - 130:105 (37:18, 37:34, 27:28, 29:25)

Т: Дерозан (35), Валанчунас (18), Ванфлит (16).

П: Лиллард (32+10 передач), Макколум (21), Нуркич (20).

"Милуоки" - "Нью-Йорк" - 92:90 (28:29, 27:26, 19:19, 18:16)

М: Адетокумбо (29+11 подборов), Дж. Паркер (12), Миддлтон (9).

Н: Кантер (17+18 подборов), Порзингис (17), К. Ли (13).