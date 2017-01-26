Тимофей Мозгов: "В России есть баскетболисты, способные выступать в НБА"

Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов уверен, что в России есть игроки, которые в будущем могут выступать в НБА. При этом он подчеркнул, что баскетболистам из Европы необходимо проявлять большее терпение, чтобы закрепиться.

- В России есть талантливые игроки, которые в будущем должны попасть в НБА, - приводит Usabasket.com слова Мозгова. - Но есть истории баскетболистов из Европы, которые после приезда сюда не могут найти свое место из-за тренеров, новых команд. Нам необходимо быть более терпеливыми. У нас есть баскетболисты, которые смогут выступать здесь. Может быть, они не будут играть большой роли, но без проблем будут появляться на паркете.