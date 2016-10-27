Тимофей Мозгов: "К сожалению или к счастью, придется еще больше работать над собой"

Баскетболист "Лейкерс" Тимофей Мозгов считает, что ему придется еще больше работать в своей новой команде. Мозгов добавил, что не позволяет себе расслабляться.

– Дэвид Блатт сказал недавно в ваш адрес: "Надеюсь, что Тимо продолжит прогрессировать и не остановится на достигнутом". Сами чувствуете, в чем именно можете прибавить?

– Когда я подписывал контракт, сам задавал себе вопрос: "Неужели это все, ты достиг всего, чего хотел?". Но почти сразу понял, что успокаиваться рано, – приводит слова Мозгова RT. – Наоборот, мне придется, к сожалению или к счастью, еще больше работать над собой. Не имею права расслабляться ни на йоту, иначе будет стыдно перед самим собой, ребятами, тренерским штабом и офисом клуба.

– Эксперты отмечают, что вы пребываете в удивительной форме для начала чемпионата, носитесь, как 20-летний…

– Секрет очевиден – я не старею, а молодею. А если серьезно, то стараюсь выкладываться по полной программе, не позволяю себе расслабляться в принципе. При этом по внутренним ощущениям я еще не набрал оптимальной формы. Наверное, люди сравнивают с тем, как я выглядел в прошлом году, когда пришлось восстанавливаться после операции на колене. У меня не было возможности провести полноценную предсезонную подготовку в 2015-м, банально не хватило времени из-за периода восстановления, и поэтому многое пошло не так.