Тимофей Мозгов: "Информация об обмене в "Бруклин" стала для меня неожиданностью"

Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов отмтеил, что не был готов к обмену в "Бруклин", но спокойно относится к этому. По словам спортсмена, в НБА все происходит очень быстро, поэтому ему не привыкать. Визит игрока для переговоров с новым клубом запланирован на выходные.

"Если честно, информация об обмене стала для меня неожиданностью. Я к нему не готовился. Хотя, понятно, что это НБА, и здесь все может происходить очень быстро. Нужно спокойно относиться к любому повороту событий. Так что - все нормально. Да и мне не привыкать - я не первый раз оказываюсь в такой ситуации. Это тоже часть работы.

Пока еще ничего определенного я сказать не могу - успел лишь коротко по телефону пообщаться с генеральным менеджером Шоном Марксом и директором по скаутингу Траджаном Лэнгдоном, которого в России все хорошо помнят. Визит в Бруклин у нас запланирован на выходные. Тогда же, уверен, мы все подробнее и обговорим. А пока я по-прежнему продолжу индивидуальные тренировки в Лос-Анджелесе", - приводит слова Мозгова его официальная группа "Вконтакте".

Агент Мозгова: "Об интересе со стороны "Бруклина" знали заранее"