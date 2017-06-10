Тайрон Лю: "Мы знали, что "Голден Стэйт" не непобедим"

Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю отметил, что команда верила в победу в четвертом матче финальной серии НБА с "Голден Стэйт" (137:116). Его подопечным удалось сократить отставание в серии – 1-3.

– Мы понимали, что счет 0-3 опасен, но у нас была уверенность в себе, – цитирует AFP Лю. – Знали, что соперник не непобедим, знали, что можем играть лучше. И нам удалось показать свою лучшую игру. Эта победа – результат коллективного труда всей команды. Мы были очень интенсивны, избежали ряда ошибок, допущенных в предыдущих матчах.