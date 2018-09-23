Шакил О'Нил назван самым смешным спортсменом. Ибрагимович - в десятке

Популярный портал WatchMojo опубликовал десятку самых смешных спортсменов. Рейтинг был составлен исходя из экстравагантных поступков атлетов, интересных интервью и чувства юмора.

Первое место в рейтинге занял четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил. Несмотря на то, что портал нечасто уделяет внимание футболу, одному футболисту все же удалось войти в рейтинг - форварду "Лос-Анджелес Гэлакси" Златану Ибрагимовичу.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Шакил О'Нил (баскетбол)

2. Мохаммед Али (бокс)

3. Пейтон Мэннинг (американский футбол)

4. Чарльз Баркли (баскетбол)

5. Новак Джокович (теннис)

6. Бретт Фавр (американский футбол)

7. Златан Ибрагимович (футбол)

8. Пи Кей Суббан (хоккей)

9. Брайан Уилсон (бейсбол)

10. Джереми Реник (хоккей)

В число достойных упоминания вошли Йоги Берра (бейсбол), Стив Нэш (баскетбол) и Роберто Луонго (хоккей).