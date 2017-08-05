Сборная мира обыграла команду Африки в матче NBA Africa Game

Сборная мира одержала победу над командой Африки в выставочном матче NBA Africa Game со счетом 108:97. Встреча прошла в Йоханнесбурге.

Самым результативным игроком встречи стал Виктор Оладипо из сборной Африки, который набрал 28 очков. В составе сборной мира 15 баллов на свой счет записал Джейлен Браун.

Отметим, что в матче приняли участие такие звезды НБА, как Дирк Новицки, Кристапс Порзингис, Демаркус Казинс и Кайл Лаури.

NBA Africa Game

Сборная Мира – Сборная Африки – 108:97 (33:19, 17:28, 27:30, 31:20)