"Сакраменто" уступил "Милуоки", "Юта" обыграла "Денвер"

В матче регулярного чемпионата НБА "Сакраменто" уступил "Милуоки" – 87:112.

Самым результативным игроком этой встречи стал форвард "Бакс" Яннис Адетокумбо, набравший 32 очка и сделавший 5 подборов. Наибольшее количество баллов в составе "Кингз" защитник Гарретт Темпл (18).

В другой игре "Юта" одержала победу над "Денвером" (106:77).

Форвард "Джаз" Деррик Фэйворс набрал 24 очка и сделал 9 подборов, в составе "Наггетс" больше всех очков набрал защитник Гэри Харрис (18).

НБА

Регулярный сезон

"Сакраменто" – "Милуоки" – 87:112 (26:32, 11:29, 22:31, 28:20)

М: Адетокумбо (32), Бледсоу (21), Миддлтон (12);

С: Темпл (18), Хилд (13), Лабиссьер (11).

"Юта" – "Денвер" – 106:77 (26:24, 22:25, 28:17, 30:11)

Ю: Фэйворс (24), Митчелл (16), Жеребко (15), Беркс (14), Рубио (13);

Д: Харрис (18), Фарид (11), Мюррей (10).

29 ноября.

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