Руководство "Майами" не уверено, сможет ли Бош играть в ближайшем сезоне

Руководство "Майами" сомневается, что форвард Крис Бош сможет играть на постоянной основе в следующем сезоне. 32-летний игрок в прошлом сезоне был вынужден приостановить карьеру из-за сгустков крови в сосудах ног, но завязывать с баскетболом не собирался. Ранее сообщалось, что врачи нашли препарат, который способен помочь Бошу и при этом его воздействие не скажется на свойствах крови, из-за чего Бошу запрещали играть после приема антикоагулянтов.

– Когда я встретился с клубными врачами, они сказали мне, что сезон подошел к концу, и даже карьера, возможна, закончена, – приводит ESPN слова Боша. – В тот момент я почувствовал, что списан со счетов. Мне нужно было прекратить играть в баскетбол, просто констатировать этот факт.