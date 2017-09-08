Прохоров не рассматривает предложения по "Бруклину", исключающие участие в капитале клуба

Владелец "Бруклина" Михаил Прохоров не рассматривает предложения о продаже акций, исключающие участие в капитале клуба на несколько лет вперед, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя бизнесмена. Прохоров приобрел 80 процентов акций "Нетс" в 2009 году.

- Мы получили несколько предложений по покупке части или полного пакета акций "Нетс". Мы не рассматриваем предложения, которые исключают наше участие в капитале "Нетс" на несколько лет вперед. Михаил продолжает всецело поддерживать команду, - сказал представитель Прохорова.