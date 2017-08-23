Президент "Бостона": "Лучшие годы Ирвинга еще впереди"

Президент "Бостона" Дэнни Эйндж отметил, что лучшие годы разыгрывающего Кайри Ирвинга, который был обменян в "Селтикс", еще впереди. Он также добавил, что 25-летний игрок доказал, что является одним из лучших атакующих баскетболистов в НБА.

Напомним, что Ирвинг был обменян из "Кливленда", в котором провел шесть сезонов. За него "Кавальерс" получат защитника Айзею Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича, а также пик первого раунда драфта-2018.

– Кайри – один из лучших атакующих игроков в НБА. Он доказал это на главной сцене, в финальных сериях во время последних трех сезонов, – приводит пресс-служба "Бостона" слова Эйнджа. – Он выигрывал чемпионат НБА, был золотым медалистом Олимпиады и четыре раза участвовал в Матче всех звезд. Несмотря на все, чего он достиг, мы считаем, что его лучшие годы еще впереди.

Ирвинг перешел в "Бостон"