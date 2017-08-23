Ирвинг перешел в "Бостон"

Разыгрывающий Кайри Ирвинг в результате обмена оказался в "Бостоне", сообщает официальный Твиттер "Селтикс". За 25-летнего игрока "Кливленд" получит защитника Айзею Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича, а также пик первого раунда драфта-2018.

- Кайри - один из лучших игроков НБА, - рассуждает президент "Бостона" Дэнни Эйндж. - Он это доказал, участвуя три года подряд в финалах. Ирвинг - чемпион НБА, Олимпиады, лучший игрок Матча всех звезд. Мы благодарны Томасу и Краудеру за то, что они делали для команды. Мы желаем им всего наилучшего.

Отметим, 25-летний игрок провел в "Кливленде" шесть сезонов. В последнем он в среднем набирал 25,2 очка за матч в регулярном чемпионате и 25,9 - в плей-офф. Ранее сообщалось, что Ирвинг конфликтует с игроками "Кливленда" и хочет уйти из клуба, чтобы не быть в тени Леброна Джеймса.