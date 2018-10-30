"Портленд" победил "Индиану", "Филадельфия" обыграла "Атланту"

"Портленд" обыграл "Индиану" в матче регулярного чемпионата НБА - 103:93. Самым результативным игроком встречи стал защитник Виктор Оладипо, который набрал 21 очко.

В другой игре "Филадельфия" победила "Атланту" - 113:92.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" - "Портленд" - 93:103 (16:23, 33:22, 20:26, 24:32)

И: Оладипо (21), Коллисон (17), Янг (16).

П: Коллинс (17), Макколлум (17), Лиллард (16).

"Филадельфия" - "Атланта" - 113:92 (20:25, 27:22, 31:13, 35:32)

Ф: Симмонс (21+12 подборов), Фалтц (16), Рэдик (14).

А: Бэйзмор (18), Спеллман (11), Янг (11).