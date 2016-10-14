Пол Пирс: "Нынешнее поколение не так помешано на соперничестве"

Форвард "Клипперс" Пол Пирс сравнил переход Кевина Дюранта в "Голден Стэйт" с возможным объединением в одной команде Мэджика Джонсона и Ларри Берда. При этом он подчеркнул, что это далеко не последний случай, ведь у современных поколений другие ценности.

– Я старомоден, – приводит The Score слова Пирса. – Если ты хочешь быть лучшим, то должен побеждать лучших. Это то, что всегда меня мотивировало. А сегодня эти парни дружат между собой. Это как если бы Берд решил перейти в команду к Мэджику.

Я считал, что "Оклахома" может побороться за титул. Они бросили "Голден Стэйт" на канаты. Я понимаю, когда отличные игроки выступают за команды, которые раз за разом проигрывают, и они устают от этого. Вы – одинокая звезда. Я знаю, каково это, потому что находился в этой ситуации в "Бостоне". Я мог множество раз уйти оттуда, но остался в команде.

Но это только мое мнение. Сейчас на первый план выходит другое поколение. Не думаю, что эти парни так же помешаны на соперничестве, как было мое поколение. Так что, пожалуй, в ближайшее время мы увидим немало подобных примеров.