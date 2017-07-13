Пол Джордж: "Получив предложение от "Оклахомы", был очень удивлен"

Новичок "Оклахомы" форвард Пол Джордж отметил, что был удивлен предложением от "Тандер" об обмене. Баскетболист отметил, что изначально даже не думал, что сможет попасть в этот клуб. Напомним, что 27-летний баскетболист на протяжении семи лет выступал за "Индиану".

– Я был очень удивлен, – цитирует ESPN Джорджа. – "Оклахома" не входила в список команд, которые мной интересовались. Мне казалось, что я перейду в одну из них. Потом я узнал, что возник вариант с "Тандер". Я был очень удивлен и в то же время рад. Я с нетерпением ждал такого перехода. Все, чего я хотел, это получить шанс сыграть за особенную команду и попытаться выиграть чемпионат. В этой команде это можно сделать сразу. Буду делать все, что смогу, играя вместе с Уэстбруком.