Первый трипл-дабл в карьере Бена Симмонса. Последний раз такое было 50 лет назад. Видео

Форвард "Филадельфии" Бен Симмонс оформил первый трипл-дабл в своей карьере в НБА. В матче регулярного чемпионата против "Детройта" (97:86) 21-летний баскетболист отметился 21 очков при 12 подборах и 10 передачах. Тем самым австралиец повторил достижение Арта Уильямса, который был последним баскетболистом, оформившим трипл-дабл в первых четырех своих играх в лиге. Произошло это в сезоне-1967/68.

Напомним, что Симмонс был выбран "76-ми" под общим первым номером на драфте-2016. Он пропустил весь прошлый сезон из-за травмы.