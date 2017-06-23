Первые 30 игроков драфта НБА-2017

В бруклинском "Барклайс центре" прошел драфт НБА-2017. Под первым номером "Филадельфией" был выбран Маркелл Фульц. Под вторым номером "Лейкерс" взял разыгрывающего Лонсо Болла. "Бостон" под третьим номером выбрал форварда Джейсона Тэйтума.

Все игроки в первом раунде драфта НБА-2017:

1. "Филадельфия" – защитник Маркелл Фульц, Вашингтон

2. "Лейкерс" – разыгрывающий Лонсо Болл, UCLA

3. "Бостон" – форвард Джейсон Тейтум, Дьюк

4. "Финикс" – форвард Джош Джексон, Канзас

5. "Сакраменто" – защитник ДеАарон Фокс, Кентукки

6. "Орландо" – форвард Джонатан Айзек, Флорида

7. "Миннесота" (обменен в "Чикаго") – форвард Лаури Маркканен, Аризона

8. "Нью-Йорк" – защитник Франк Нтиликина, "Страсбург"

9. "Даллас" – защитник Деннис Смит-младший, штат Северная Каролина

10. "Сакраменто" (обменен в "Портленд") – центровой Зак Коллинс, Гонзага

11. "Шарлотт" – защитник Малик Монк, Кентукки

12. "Детройт" – защитник Люк Кеннард, Дьюк

13. "Денвер" (обменен в "Юту") – защитник Донован Митчелл, Луисвилль

14. "Майами" – форвард Бэм Адебайо, Кентукки

15. "Портленд" (обменен в "Сакраменто") – форвард Джастин Джексон, Северная Каролина

16. "Чикаго" (обменен в "Миннесоту") – центровой Джастин Пэттон, Крейтон

17. "Милуоки" – форвард Ди Джей Уилсон, Мичиган

18. "Индиана" – центровой Ти Джей Лиф, UCLA

19. "Атланта" – форвард Джон Коллинз, Уэйк Форест

20. "Портленд" (обменен в "Сакраменто") – форвард Хэрри Джайлз, Дьюк

21. "Оклахома-Сити" – Терренс Фергюсон, "Аделаид"

22. "Бруклин" – центровой Джаррет Аллен, Техас

23. "Торонто" – форвард О Джи Ануноби, Индиана

24. "Юта" (обменен в "Денвер") – центровой Тайлер Лайдон, Сиракьюз

25. "Орландо" (обменен в "Филадельфию") – центровой Анджей Пасечник, "Гран-Канария"

26. "Портленд" – форвард Калеб Свэниган, Пердью

27. "Лейкерс" – форвард Кайл Кузма, Юта

28. "Лейкерс" (обменен в "Юту") – центровой Тони Брэдли, Северная Каролина

29. "Сан-Антонио" – разыгрывающий Деррик Уайт, Колорадо

​30. "Юта" (обменен в "Лейкерс") – Джош Харт, Вилланова