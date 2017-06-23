Первые 30 игроков драфта НБА-2017

В бруклинском "Барклайс центре" прошел драфт НБА-2017. Под первым номером "Филадельфией" был выбран Маркелл Фульц. Под вторым номером "Лейкерс" взял разыгрывающего Лонсо Болла. "Бостон" под третьим номером выбрал форварда Джейсона Тэйтума.
Все игроки в первом раунде драфта НБА-2017:
1. "Филадельфия" – защитник Маркелл Фульц, Вашингтон
2. "Лейкерс" – разыгрывающий Лонсо Болл, UCLA
3. "Бостон" – форвард Джейсон Тейтум, Дьюк
4. "Финикс" – форвард Джош Джексон, Канзас
5. "Сакраменто" – защитник ДеАарон Фокс, Кентукки
6. "Орландо" – форвард Джонатан Айзек, Флорида
7. "Миннесота" (обменен в "Чикаго") – форвард Лаури Маркканен, Аризона
8. "Нью-Йорк" – защитник Франк Нтиликина, "Страсбург"
9. "Даллас" – защитник Деннис Смит-младший, штат Северная Каролина
10. "Сакраменто" (обменен в "Портленд") – центровой Зак Коллинс, Гонзага
11. "Шарлотт" – защитник Малик Монк, Кентукки
12. "Детройт" – защитник Люк Кеннард, Дьюк
13. "Денвер" (обменен в "Юту") – защитник Донован Митчелл, Луисвилль
14. "Майами" – форвард Бэм Адебайо, Кентукки
15. "Портленд" (обменен в "Сакраменто") – форвард Джастин Джексон, Северная Каролина
16. "Чикаго" (обменен в "Миннесоту") – центровой Джастин Пэттон, Крейтон
17. "Милуоки" – форвард Ди Джей Уилсон, Мичиган
18. "Индиана" – центровой Ти Джей Лиф, UCLA
19. "Атланта" – форвард Джон Коллинз, Уэйк Форест
20. "Портленд" (обменен в "Сакраменто") – форвард Хэрри Джайлз, Дьюк
21. "Оклахома-Сити" – Терренс Фергюсон, "Аделаид"
22. "Бруклин" – центровой Джаррет Аллен, Техас
23. "Торонто" – форвард О Джи Ануноби, Индиана
24. "Юта" (обменен в "Денвер") – центровой Тайлер Лайдон, Сиракьюз
25. "Орландо" (обменен в "Филадельфию") – центровой Анджей Пасечник, "Гран-Канария"
26. "Портленд" – форвард Калеб Свэниган, Пердью
27. "Лейкерс" – форвард Кайл Кузма, Юта
28. "Лейкерс" (обменен в "Юту") – центровой Тони Брэдли, Северная Каролина
29. "Сан-Антонио" – разыгрывающий Деррик Уайт, Колорадо
30. "Юта" (обменен в "Лейкерс") – Джош Харт, Вилланова