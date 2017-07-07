Патрик Беверли: "Возможно, сегодня Теодосич – лучший распасовщик в НБА"

Защитник "Клипперс" Патрик Беверли не исключил, что экс-игрок ЦСКА Милош Теодосич является лучшим распасовщиком в НБА. Ранее ESPN сообщил о том, что 30-летний серб подпишет соглашение с командой из Лос-Анджелеса на два года и 12,3 миллиона долларов.

Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 года и вместе с клубом выиграл Евролигу, шесть титулов чемпиона России, трижды входил в первую символическую сборную Евролиги. В нынешнем сезоне на его счету 29 матчей в Евролиге, за которые он в среднем набирал 16,1 очка и делал 6,8 передачи, а также 21 игра в Единой лиге, где его показатели составляли 11,3 очка и 6 передач.

"Возможно, сегодня Теодосич – лучший распасовщик в НБА", – приводит на своей странице в Твиттере инсайдер Адриан Войнаровски слова Беверли.