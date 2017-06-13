Пачулия посвятил победу в НБА Грузии

Центровой "Голден Стэйт" Заза Пачулия посвятил победу в плей-офф НБА родной Грузии. "Уорриорз" выиграл в финале у "Кливленда" со счетом 4-1. В пятом матче клуб одержал победу со счетом 129:120. Пачулия стал первым грузинским баскетболистом, выигравшим чемпионат НБА.

Это незабываемый день в моей жизни, нет слов, чтобы передать ту радость, которую я испытываю, эту победу я посвятил родной Грузии, - приводит ТАСС со ссылкой на канал "Рустави-2" слова Пачулия. - Счастлив тем, что порадовал всю Грузию. Нынешний сезон был очень сложным, но наша команда сумела завоевать звание чемпиона НБА.