"Орландо" без Мозгова проиграл "Клипперс"

"Орландо" на своем паркете проиграл "Клипперс" в матче регулярного чемпионата НБА. "Мэджик" потерпел четвертое поражение кряду.
Самым результативным игроком встречи стал разыгырвающий "Клипперс" Лу Уильямс.
Форвард "Орландо" Тимофей Мозгов участия в матче не принимал из-за травмы.
НБА
Регулярный чемпионат
"Орландо" - "Клипперс" - 95:120 (22:22, 22:35, 28:30, 23:33)
О: Вучевич (22 + 11 подборов), Фурнье (19), Огастин (13)
К: Уильямс (28), Харрис (21), Галлинари (13)
🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀– NBA (@NBA) 3 ноября 2018 г.
Lou Williams drops 28 PTS to pace the @LAClippers in Orlando!#ClipperNation 120 | #PureMagic 95
Tobias Harris: 21 PTS, 7 REB, 8-10 FGM
Montrezl Harrell: 10 PTS, 12 REB, 3 BLK pic.twitter.com/Tstxd4PE7H
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