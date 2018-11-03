04:29 | Баскетбол — НБА

"Орландо" без Мозгова проиграл "Клипперс"

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"Орландо" на своем паркете проиграл "Клипперс" в матче регулярного чемпионата НБА. "Мэджик" потерпел четвертое поражение кряду.

Самым результативным игроком встречи стал разыгырвающий "Клипперс" Лу Уильямс.

Форвард "Орландо" Тимофей Мозгов участия в матче не принимал из-за травмы.

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" - "Клипперс" - 95:120 (22:22, 22:35, 28:30, 23:33)

О: Вучевич (22 + 11 подборов), Фурнье (19), Огастин (13)

К: Уильямс (28), Харрис (21), Галлинари (13)

 

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/

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