Оладипо – о попадании на Матч звезд: "Слова не могут описать, как я горд представлять свою команду"

Защитник "Индианы" Виктор Оладипо эмоционально отреагировал на первое попадание в состав команды Восточной конференции на Матч звезд. Он поблагодарил всех, кто голосовал за него, а также свою семью.

"Вау, это будет мой первый Матч звезд. Слова не могут описать, как я горд представлять свою команду на мероприятии в этом году. Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде, без которых это бы не стало возможным. Спасибо тренерам, медицинскому персоналу, менеджменту клуба и всем сотрудникам за все, что они сделали для меня с тех пор, как я стал игроком команды.

Спасибо болельщикам, которые голосовали для меня. А также игрокам и тренерам лиги. И, конечно, благодарю свою семью – без них я бы не стал тем, кем являюсь сегодня. Вы все настоящие звезды", - написал Оладипо в Твиттере.

Составы запасных игроков, которые вошли в команды Восточной и Западной конференций на Матч звезд НБА