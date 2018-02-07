"Оклахома" прервала серию поражений, обыграв "Голден Стэйт" с разницей "+20"

"Оклахома" на выезде обыграла "Голден Стэйт" (125:105) в матче регулярного чемпионата НБА. В этой встрече гости прервали серию из четырех поражений. Хозяева паркета, в свою очередь, за аналогичный отрезок турнира выиграли 2 встречи.

Самым результативным игроком в составе "Тандер" стал Пол Джордж, набравший 38 очков. В шаге от трипл дабла-остановился Рассел Уэстбрук (34 очка, 9 подборов, 9 передач). Дабл-даблом отметился Стивен Адамс (14 очков и 10 подборов).

У "Уорриорз" точнее всех был Кевин Дюрант (33). В тройку лучших игроков команды по результативности также вошли Стефен Карри (21) и Клэй Томпсон (12).

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стэйт" - "Оклахома-Сити" - 105:125 (30:42, 27:28, 20:29, 28:26)

Г-С: Дюрант (33), Карри (21), Томпсон (12).

О: Джордж (38), Уэстбрук (34), Адамс (14+10 подборов).