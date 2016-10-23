Ноэл пропустит не меньше трех недель после операции на колене

Центровой "Филадельфии" Нерленс Ноэл, выбывший из строя команды после повреждения колена, будет прооперирован в понедельник, сообщает philly.com. По предварительным прогнозам врачей, сроки восстановления займут от трех до пяти недель.

22-летний игрок был выбран под общим шестым номером на драфте-2013. В минувшем сезоне Ноэл принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 11,1 очка, делая 8,1 подбора, 1,8 передачи и 1,5 блок-шота.

Новый сезон НБА "Филадельфия" откроет домашним матчем с "Оклахомой-Сити" 26 октября.