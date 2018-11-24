Ноа и "Мемфис" близки к соглашению

Экс-игрок "Нью-Йорка" Жоаким Ноа и представители "Мемфиса" встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить детали контракта, сообщает The Athletic.

Ранее в СМИ появлялась информация, что клуб ведет активные переговоры с Ноа, теперь же, похоже, сторонам осталось лишь обсудить детали и заключить полноценное соглашение.

Напомним, в середине октября "Нью-Йорк" расторг соглашение с 33-летним французским центровым. В прошлом сезоне Ноа провел за "Никс" всего 7 матчей, набирая в среднем 1,7 очка и 2,0 подбора. Большую часть своей карьеры француз провел в "Чикаго".

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